Geçtiğimiz dönemlerde AKP Körfez Belediye Başkan aday adayı olan Engin Koyun, Ankara’dan onay alamamıştı. Uzun bir süre siyasete ara veren Koyun’un Körfez ilçesinde nabız yoklamaya başladığı konuşuluyor. İlçede Koyun’un dışında Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün de ismi ön planda.
Bugün 16:31 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:32 TSİ )
AKP’li Koyun, istifa etmeye hazırlanıyor
AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Yerel Yönetimlerde Sorumlu Başkan Yardımcısı Engin Koyun’un görevinden istifa ederek Körfez Belediye Başkan aday adayı olacağı iddia edildi
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Bugün 16:31 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz