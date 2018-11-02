AKP’li Koyun, istifa etmeye hazırlanıyor

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Geçtiğimiz dönemlerde AKP Körfez Belediye Başkan aday adayı olan Engin Koyun, Ankara’dan onay alamamıştı. Uzun bir süre siyasete ara veren Koyun’un Körfez ilçesinde nabız yoklamaya başladığı konuşuluyor. İlçede Koyun’un dışında Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün de ismi ön planda.