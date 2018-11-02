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AKP’li Koyun, istifa etmeye hazırlanıyor

AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Yerel Yönetimlerde Sorumlu Başkan Yardımcısı Engin Koyun’un görevinden istifa ederek Körfez Belediye Başkan aday adayı olacağı iddia edildi

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Geçtiğimiz dönemlerde AKP Körfez Belediye Başkan aday adayı olan Engin Koyun, Ankara’dan onay alamamıştı. Uzun bir süre siyasete ara veren Koyun’un Körfez ilçesinde nabız yoklamaya başladığı konuşuluyor. İlçede Koyun’un dışında Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün de ismi ön planda.

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