SEKA Çocuk Dostları Okulu'nda Teknoloji Tasarım Öğretmeni Oğuz Akkaya (29) eğlenmek için gittiği havuzda kalp krizi geçirdi. Genç öğretmen ilk olarak Konak Hastanesi'ne kaldırıldı, burada iki gün yoğun bakım ünitesinde tedavi altında kalan öğretmen Oğuz Akkaya, daha sonra Körfez Marmara Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da iki gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akkaya hayata tutunamadı.
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Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı
Havuzda kalp krizi geçiren öğretmen, hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz