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Çin uzaya navigasyon uydusu fırlattı

Çin, Beydou-3 uydusu serisinin 17'ncisini uzaya fırlattı.

Çin uzaya navigasyon uydusu fırlattı mask
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Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in küresel navigasyon sistemi kurma amacıyla geliştirdiği Beydou -3 uydularının 17'ncisi, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-3B (Uzun Yürüyüş) taşıyıcı roketiyle fırlatıldı. Söz konusu uydu, Dünya'dan 36 bin kilometre uzaklıktaki yörüngeye gönderilen ilk uydu olurken, halihazırda Beydou-3 serisinden yörüngede bulunan 16 uydu ile birlikte navigasyon hizmet sağlayacak. Yıl sonuna kadar aynı seriden iki uydunun daha uzaya fırlatılması planlanıyor.

Kuzey Yıldızı Navigasyon Sistemi

Çin'in nihai aşamada küresel konumlandırma sistemi kurma hedefi ile yürüttüğü Kuzey Yıldızı Navigasyon Sisteminin uyduları Beydou-1, Beydou-2 ve Beydou-3 olmak üzere 3 aşamalı projeden oluşuyor. Proje çerçevesinde uzaya gönderilen Beydou-1 uyduları Çin'e, Beydou-2 uyduları Çin ve bölge ülkelerine, Beydou-3 uyduları da dünya genelinde navigasyon hizmeti verecek. Çin, Kuzey Yıldızı Navigasyon Sistemi ile ABD'nin "GPS", Rusya'nın "GLONASS", Avrupa'nın ise "Galileo" küresel navigasyon uydu sistemleriyle rekabet edecek.

Bugün 16:48 TSİ AA - Teknoloji

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