Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı!

Hürriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bir iş yerinde, Yalçın K. ile Şahin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Yalçın K. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.