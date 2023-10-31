Hürriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bir iş yerinde, Yalçın K. ile Şahin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Yalçın K. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
31 Eki 2023 - 20:17- Asayiş
Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı!
Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.