31 Eki 2023 - 20:17- Asayiş

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı!

Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı! mask

Hürriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bir iş yerinde, Yalçın K. ile Şahin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Yalçın K. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
# bıçaklı, Gebze, sağlık, polis

31 Eki 2023 - 20:17 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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