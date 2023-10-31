Kocaeli'de 6 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 1 Kasım Çarşamba İzmit, Kartepe, Körfez, Başiskele, Gebze ve Darıca olmak üzere 6 ilçede elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şöyle:
|84
|KOCAELİ
|İZMİT
|ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ARPALIKİHSANİYE, BALÖREN, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, GÖKÇEÖREN, GÜLBAHÇE KADRİYE, KISALAR, MECIDIYE, MECİDİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARICAALİ, SULTANIYE, SULTANİYE, TOPÇULAR, YASSIBAG, YASSIBAĞ
|ACI ELMADÜZÜ SK., ARPALIKIHSANIYE MERKEZ MEVKII, ARPALIKİHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYAN, AYAN SK., BALÖREN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALÖREN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., GÜNEYSU CD., HACI İSHAK SK., HASIR SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., HAYRI BULUT, HAYRİ BULUT SK., ISTIKLAL., IZMIT KANDIRA YOLU, İSHAK GÜRKAN SK., İSTİKLAL CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KAZIM GÜNEŞ SK., KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, KULOGLU MEVKII, KULOGLU MEVKII KÜME EVLER, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., MUZAFFER GÜRKAN CD., ORHANIYE, ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE CD., ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, PINAR SK., SULTAN MURAT CD., SULTANBABA CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKII KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAKUP AÇMALAR MEVKII, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|01.11.2023
|09:00
|17:00
|52846
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, MAŞUKİYE
|17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 19 MAYIS CD., AYNUR SK., BARIŞ SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., DEMOKRASI, DERVİŞ SK., DİCLE CD., DİLEK SK., DİNÇ SK., EKİM SK, EYÜP SULTAN SK., GAMZELİ SK., GAZI YASIN, GAZİ YASİN CD., ILIM, İLİM CD., İNCE SK., KAHRAMANLAR CD., KAVAL SK., KOZA, KOZA SK., KUMLUK, KUMLUK SK., LEYLA ATAKAN CD., MAVİ SK., MELODİ SK., MODA SK., NAMLI SK., OLCAY SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZİ. CD., ÖZEKLİ SK., RÜYA SK., SADIK, SAKİN SK., SERGEN SK., SEZER, SOYLU, SOYLU SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SUNA SK., ŞENER SK., TAŞKIN SK., ULUISIK, ULUISIK CD., ULUIŞIK CD., YAMAÇ SK., YASA, YASA SK., YÖRÜK SK., ZEBRA SK.
|01.11.2023
|09:00
|17:00
|52850
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|GÜNEY, YAVUZ SULTAN
|AYDIN SK., BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., DERYA, DUYGULU SK., EVRENSEL SK., FENER SK., GENÇOĞLU SK., MIHÇI SK., RIHTIM CD., SAHİL CD, SERÇE SK., TAYFUN CD., TAYFUR SK.
|01.11.2023
|09:00
|17:00
|52860
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, KÖSEKÖY
|ARK SK., BARBAROS HAYRETTIN PASA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., DEMOKRASİ CD., IRMAK SK., MECNUN SK., MEVLANA, MEVLANA SK., SEZGIN, TERZİ GÖLÜ CD., YAVUZ
|01.11.2023
|09:00
|17:00
|52865
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, KÖSEKÖY
|AK SK., AKIN, AŞKIN SK., BEKTAŞ SK., ÇAMLIBEL SK., GÜLÜM SK., HAN, HAN SK., KILIÇ SK., KUDRET SK., RAUF ORBAY SK., SARICALAR, SARICALAR SK., SEVDA SK., SEZGİN SK., ŞEHİT MAHMUT SK., TERZI GÖLÜ, YAVUZ SK., YUNUS, YUNUS SK., YUVAM SK.
|01.11.2023
|09:00
|17:00
|52868
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK
|BOSTAN, BÜKRE SK., CEYLAN SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT SK., KURTULUŞ CD., KUTUP SK., SEHIT TEVFIK, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., YANIK, YANIK SK., YAPRAK
|01.11.2023
|09:00
|17:00
|52869
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|AKSIGIN, AKSIĞIN, SERINDERE, SERİNDERE, TEPECIK
|PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII
|01.11.2023
|09:00
|17:00
|52870
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM
|ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇIÇEGI, PIKNIK, PİKNİK SK, PİKNİK SK., SADIK SK., SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|01.11.2023
|09:00
|17:00
|52884
|KOCAELİ
|GEBZE
|MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA
|740., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 742/1. SK., 743., 743. SK., 745. SK., 745/1. SK., 745/2. SK., 768., 768. SK., 872. SK., BAHARDERE
|01.11.2023
|08:30
|11:30
|52885
|KOCAELİ
|GEBZE
|KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA
|501. SK., 502. SK., 502/2. SK., 502/4. SK., 764. SK., 765. SK., 769. SK., 769/1. SK., 771. SK., 772. SK., 772/1. SK., 773., 773. SK., 773/1. SK., 774., 774. SK., 871. SK., 871/1., 871/1. SK., 871/2., 871/2. SK., 871/3. SK., 873. SK., 873/1. SK., 873/2. SK., 874. SK., 875. SK., BAHARDERE CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD.
|01.11.2023
|12:30
|16:00
|52904
|KOCAELİ
|İZMİT
|TAVŞANTEPE
|OKŞAN SK.
|01.11.2023
|09:00
|17:00
|52959
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, SUADİYE
|BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., CEVİZLİK EVLERİ SK., DEMİRCİLER SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FERHAT AĞA SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, RAUF EFENDİ SK., SUBAŞILAR SK.
|01.11.2023
|09:00
|17:00
|52960
|KOCAELİ
|KARTEPE
|NUSRETİYE
|TEPELİ SK.
|01.11.2023
|09:00
|17:00
|52995
|KOCAELİ
|DARICA
|ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK
|1546. SK., 1546/1. SK., 1547., 1547. SK., 1547/1. SK., 1548. SK., 1549., 1549. SK., 1551. SK., 1552., 1552. SK., 1553. SK., 1554., 1554. SK., 1554/1., 1554/1. SK., 1557/2. SK., 1558., 1558. SK., 1558/1. SK., 1558/2. SK., 1558/3., 1558/3. SK., 1558/4., 1558/4. SK., 1559. SK., 1559/1. SK., 1559/2. SK., 1559/3. SK., 1560. SK., 1560/1. SK., 1561. SK., 1562. SK., 1563. SK., 1564. SK., 1565., 1565. SK., 1565/1. SK., 1566. SK., 1566/1., 1566/1. SK., 1567., 1567. SK., 1568. SK., 1569., 1569. SK., 1569/1., 1569/1. SK., 1569/2. SK., 1570. SK., 1571. SK., 1571/1., 1571/1. SK., 1571/2., 1571/2. SK., 1571/3., 1571/3. SK., 1572., 1572. SK., 1572/1. SK., 1572/2. SK., 1572/3., 1572/3. SK., 1573. SK., 1574., 1574. SK., 1575., 3021. SK., 3024. SK., ALİ MALLI SK., AY, CENGİZ TOPEL CD., CİHAN SK., ÇAĞRI SK., ÇIÇEKDAGI, ÇİÇEKDAĞI SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ETHEM SK., FERIDUN, FERIDUN SK., IMSAK, IMSAK SK., ISKELE, ISTASYON, İMSAK SK., İNCİRLİK SK., İSKELE MEYDAN, KAYISI SK., KOZALAK SK., MELEK SK., MÜCAHIT SK., MÜCAHİT SK., OSMAN HAMDİ BEY CD., PETEKLI, PETEKLI SK., POYRAZ SK., RESAT NURI GÜNTEKIN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SEHIT GÖKHAN HÜSEYINOGLU, SÖGÜT, SÖĞÜT SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, ŞANTİYE SK., ŞEHİT GÖKHAN HÜSEYİNOĞLU CD., ŞENAY SK., VİŞNELİ SK., YILDIZ SK., ZEKAT SK.
|01.11.2023
|09:
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.