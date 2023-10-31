MHP'li il başkanından BİM şubesi açılan üniversiteye sert tepki!

Geçtiğimiz günlerde BİM, Gebze Teknik Üniversitesine açtığı şube için açılış düzenledi. Açılışa GTÜ Rektörü Hacı Ali Mantar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, BİM İK Üyesi Galip Aykaç katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri marketi gezdi. Yapılan açılışa MHP Kocaeli İl Başkanlığı tepki gösterdi. Kurdeleyi kesenler arasında dikkat çeken bir isim daha vardı. O da BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç. Galip Aykaç, Aykaç, 2022 yılında MHP Lideri Devlet Bahçeli ile polemiğe girmiş, Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili yaptığı genel değerlendirmelerden sonra, “Bre ahlaksızlar, densizler, sizlere bundan sonra sizin tonunuzla cevap vereceğim” yanıtını vermiş, tüm dikkatleri üzerine çekmişti.Galip Aykaç bir süre sonra Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti, yerine başka isim seçildi. İşte o Aykaç bir BİM şubesinin açılış için Gebze Teknik Üniversitesine geldi ve rektörle birlikte kurdeleyi kesti. Bir kampüs içinde bir BİM şubesinin kurdelelerle kesilerek hizmet vermesi ise fazlasıyla dikkat çekti.

SERT TEPKİ

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BİM Şubesi açılan Gebze Teknik Üniversitesi'ne karşı sert tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30 Ekim tarihinde ilimiz basınından takip ettiğimiz haberlerde; Türk Dünyasının Bilge Lideri, Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ beyefendiye hadsizlik yapan üç harfli market zincirinin yöneticisiyle birlikte; Gebze Teknik Üniversitesinde bir açılış yapılmış, bahsi geçen hadsizin katıldığı sözde törenin çok önemli bir kurumun faaliyete geçişi gibi gösterilerek İlimizin ikinci, Türkiye’nin ise önde gelen üniversitesinin kampüsünde konumlanan marketin açılışında rektörle birlikte kurdele kesmelerini saçmalık olarak değerlendiriyor ve esefle kınadığımızı saygılarımla kamuoyuna sunuyorum."