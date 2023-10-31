Google, Kocaeli'de festival düzenliyor

Kocaeli'nin en büyük teknoloji festivali DevFest Kocaeli 4 Kasım tarihinde Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Google tarafından dünyanın birçok yerinde gerçekleştirilen DevFest'te yazılım geliştiriciler, tasarımcılar,
girişimciler ve teknoloji meraklılarını bir araya getirerek, teknolojinin geleceğine dair fikir alışverişi yapmalarını sağlıyor. Etkinlikte 20'den fazla konuşmacı gençlere tecrübelerini aktaracak. Kayıtların açıldığı etkinlik ücretsiz olup aşağıdaki linkten kayıt olunabilir.
https://gdg.community.dev/events/details/google-gdg-kocaeli-presents-devfest-kocaeli/
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.