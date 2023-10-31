31 Eki 2023 - 20:40- Teknoloji G: 31 Eki 2023 - 20:50

Google, Kocaeli'de festival düzenliyor

Google DevFest Kocaeli ile genç beyinlerle biraraya gelecek. Ücretsiz olan etkinliğin katılım linki haberin içinde

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Google, Kocaeli'de festival düzenliyor mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'nin en büyük teknoloji festivali DevFest Kocaeli 4 Kasım tarihinde Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Google tarafından dünyanın birçok yerinde gerçekleştirilen DevFest'te yazılım geliştiriciler, tasarımcılar,
girişimciler ve teknoloji meraklılarını bir araya getirerek, teknolojinin geleceğine dair fikir alışverişi yapmalarını sağlıyor. Etkinlikte 20'den fazla konuşmacı gençlere tecrübelerini aktaracak. Kayıtların açıldığı etkinlik ücretsiz olup aşağıdaki linkten kayıt olunabilir.

https://gdg.community.dev/events/details/google-gdg-kocaeli-presents-devfest-kocaeli/
# Google DevFest

31 Eki 2023 - 20:40 - Teknoloji

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.819.151 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL