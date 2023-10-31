Google, Kocaeli'de festival düzenliyor

Kocaeli'nin en büyük teknoloji festivali DevFest Kocaeli 4 Kasım tarihinde Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Google tarafından dünyanın birçok yerinde gerçekleştirilen DevFest'te yazılım geliştiriciler, tasarımcılar,

girişimciler ve teknoloji meraklılarını bir araya getirerek, teknolojinin geleceğine dair fikir alışverişi yapmalarını sağlıyor. Etkinlikte 20'den fazla konuşmacı gençlere tecrübelerini aktaracak. Kayıtların açıldığı etkinlik ücretsiz olup aşağıdaki linkten kayıt olunabilir.

https://gdg.community.dev/events/details/google-gdg-kocaeli-presents-devfest-kocaeli/