2 tıp öğrencisi, üniversitelerinde temizlik personeli olarak görev yapıyor

Diyarbakırlı Ahmet Selçuk Maral ve Mehmet Caner Bahçivancı, 2 yıl önce YKS’ye girip Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 2. sınıfta olan Maral ve Bahçivancı, aynı yıl KPSS’ye girdi. Maral 85, Bahçivancı 83 puan aldı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin destek personel alımına başvuran Maral ve Bahçivancı’nın ataması yapıldı. Tıp eğitimi gören Maral ve Bahçivancı, iki yıldır eğitim gördükleri fakültenin hastanesinde geçen haziran ayından bu yana temizlik personeli olarak görev yapmaya başladı.

“HEM OKUYUP HEM DE AİLEMİZE DESTEK OLUYORUZ”

Çevredekilerin kendileriyle iftihar ettiğini belirten öğrencilerden Mehmet Caner Bahçivancı, şöyle konuştu:

“Dicle Üniversitesi 2. sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Geçen yıl KPSS sınavına girmiştik. Dicle Üniversitesi Hastanelerinde ana hastane binasında temizlik personeli olarak çalışıyorum. Hem okuyup hem de ailemize destek olmaktan dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Çevremiz bizimle iftihar ediyor. Üniversite sınavına hazırlanırken aynı zamanda KPSS sınavını beraber yürütüyordum. Üniversite sınavında sayısal alanda yerleşmede 14 bin 709. oldum. Ayrıca KPSS sınavına girdik. Yerleşme puanım 83 olarak açıklandı. Üniversitenin alımı vardı. Arkadaşımla başvurduk ve alındık. 2023 Haziran ayından beridir burada hem çalışıyoruz hem de sabahları derslerimize giriyoruz. Kendimizle gurur duyuyoruz. Bu işten memnunuz.”

“YAPTIĞIM İŞTEN GURUR DUYUYORUM”

Öğrencilerden Ahmet Selçuk Maral da yaptığı işten gurur duyduğunu belirterek, “Dicle Üniversitesi 2. sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Aynı zamanda Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde ana hastane binasında temizlik personeli olarak çalışıyorum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Bazı arkadaşlarımız bize, ‘hem iş hem de okul zor olur’ dediler. Üniversitenin yapılan personel alımına başvurduk ve alındık. Hem üniversite sınavına hem de KPSS sınavına çalışmayı birlikte sürdürdüm. KPSS’de 85 puan alarak buraya yerleştim. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

BAŞHEKİM YARDIMCISI: BİZİM İÇİN GURUR

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Eşref Araç da öğrencilerin sabah derslere girdiğini, ders sonrası da hastanede temizlik personeli olarak çalıştığını dile getirdi.

Araç, “Caner ve Ahmet bizim tıp fakültesi 2. sınıf öğrencilerimiz ve aynı zamanda Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde temizlik biriminde çalışan öğrencimiz. Ekonomik nedenlerle hem sabah derse gelip hem de dersten sonra burada çalışmaları bizim için gurur vericidir. Onları tebrik ediyorum. İnşallah okul bittikten sonra hekim olarak bizimle çalışmalarını umut ediyorum” diye konuştu.