Nuri Ağlamaz kalbine yenildi

Körfez Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden ve nakliyecilik işiyle uğraşan 48 yaşındaki Nuri Ağlamaz, evinde geçirdiği bir kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ağlamaz ambulansla Derince Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 2 çocuk babası Nuri Ağlamaz'ın cenazesi yarın Barbaros Mahallesi'nde bulunan Yavuz Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda defnedilecek. Ayrıca, Nuri Ağlamaz'ın Kocaelispor taraftarı olduğu da bilinmektedir.