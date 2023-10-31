Nuri Ağlamaz kalbine yenildi

Körfez Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden ve nakliyecilik işiyle uğraşan 48 yaşındaki Nuri Ağlamaz, evinde geçirdiği bir kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ağlamaz ambulansla Derince Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Evli ve 2 çocuk babası Nuri Ağlamaz'ın cenazesi yarın Barbaros Mahallesi'nde bulunan Yavuz Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda defnedilecek. Ayrıca, Nuri Ağlamaz'ın Kocaelispor taraftarı olduğu da bilinmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.