31 Eki 2023 - 21:52- Asayiş

Nuri Ağlamaz kalbine yenildi

Körfez'de yaşayan 2 çocuk babası 48 yaşındaki Nuri Ağlamaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Nuri Ağlamaz kalbine yenildi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden ve nakliyecilik işiyle uğraşan 48 yaşındaki Nuri Ağlamaz, evinde geçirdiği bir kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ağlamaz ambulansla Derince Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 2 çocuk babası Nuri Ağlamaz'ın cenazesi yarın Barbaros Mahallesi'nde bulunan Yavuz Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda defnedilecek. Ayrıca, Nuri Ağlamaz'ın Kocaelispor taraftarı olduğu da bilinmektedir.
# Nuri Ağlamaz, vefat, yarın, sağlık, Kocaelispor, hayatını kaybetti

31 Eki 2023 - 21:52 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.819.151 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL