CHP'li Kanko'dan Hodri Meydan'a destek

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko Hodri Meydan taraftar grubunun deplasman yasağını meclis gündemine taşıdı. Kanko mecliste yaptığı konuşmasında, Hodri Meydan taraftar grubunun Göztepe Kocaelispor karşılaşmasında deplasman yasağının kaldırılmasına yönelik çağrı yaptı. Kanko açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen Kocaelispor’umuza yönelik deplasman yasağı konulması taraftarı olduğu gibi bizleri de üzmüştür.

Kocaelispor’a yönelik bu deplasman yasağının Süper Lig yolunda hedefine koşan takım ve taraftarını olumsuz etkilemek adına atıldığı kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili Kocaelispor’un ve taraftarımızın yanındayız. Verilen deplasman yasağı ile ilgili yeniden değerlendirme yapılmasını Kocaelispor’umuza yönelik bu negatif yaklaşımların son bulmasını istiyoruz. Zorlu ekonomik koşullara rağmen taraftarının destekleri sayesinde ayakta kalmaya çalışan Kocaelispor gibi anadolu kulüplerimize yönelik yıldırma ve yasaklamalar kabul edilebilir değildir. 04.11.2023 tarihinde Göztepe-Kocaelispor arasında oynayacak olan müsabakaya Kocaelispor taraftarımızın gitmesi en doğal hakkıdır, yasaklarla bu hakkı kimse taraftarın elinden almamalıdır."