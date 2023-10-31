2024 Yılında Bol Bol İzin Yapacağız! Sadece 7 Gün İzin Alarak 40 Gün Tatil Yapabileceğiz

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arefe, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.
23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.
1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.
15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.
30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.
29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.