31 Eki 2023 - 22:23- Yaşam

2024 Yılında Bol Bol İzin Yapacağız! Sadece 7 Gün İzin Alarak 40 Gün Tatil Yapabileceğiz

Çalışanlara 2024 için müjde geldi. 2024 yılında çalışanlar için tatil günleri oldukça bol. Sadece 7 gün izin alarak 40 güne kadar tatil yapabilecekler. İşte detaylar...

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2024 Yılında Bol Bol İzin Yapacağız! Sadece 7 Gün İzin Alarak 40 Gün Tatil Yapabileceğiz mask

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arefe, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.
# 2024, tatil

31 Eki 2023 - 22:23 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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