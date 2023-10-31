31 Eki 2023 - 22:23- Yaşam

2024 Yılında Bol Bol İzin Yapacağız! Sadece 7 Gün İzin Alarak 40 Gün Tatil Yapabileceğiz

Çalışanlara 2024 için müjde geldi. 2024 yılında çalışanlar için tatil günleri oldukça bol. Sadece 7 gün izin alarak 40 güne kadar tatil yapabilecekler. İşte detaylar...