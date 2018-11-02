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Dün 23:18 TSİ- Spor ( G : Dün 23:19 TSİ )

Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini seyretmeye gelen sarı-lacivertli taraftar Koray Şener tribünde rahatsızlandı. Koray Şener kaldırıldığı hastanede vefat etti.

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Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’den gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlandı. Şener’e ilk müdahale tribünde bulunan sağlık görevlilerinden gelirken, KOÜ'de (Kocaeli Üniversitesi) okuduğu öğrenilen Koray Şener apar topar hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şener hayata veda etti. Şener’in vefat haberini alan sarı-lacivertli taraftarlar tribünde sessiz bir şekilde oturdu.

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