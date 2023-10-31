Z Kuşağı Seks İstemiyor! İşte Yeni Araştırmanın Detayları

Z kuşağı ekranda ve beyazperdede seks görmek istemiyor. Yeni yapılan araştırma, bu sonucu gösteriyor.
UCLA'da (University of California, Los Angeles) yaşları 10 ile 24 arasında değişen seyircilerle yapılan araştırma, ekranda daha az seks sahnesi talebi olduğunu ortaya koydu.
1500 katılımcının yüzde 51'lik çoğunluğu, daha fazla platonik aşk ve arkadaşlık ilişkisi görmek istediğini belirtti.
Katılımcıların yüzde 47,5'i cinselliğin pek çok TV dizisinde ve filminde gerekli olmadığını öne sürerken, yüzde 44'lük kesim ekranda ilişkilerin sömürüldüğünü hissettiğini belirtti.
Araştırmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri, katılımcıların yüzde 56'sının devam filmleri, uyarlama ve yeniden çevrimlerdense orijinal hikayeleri izlemeyi tercih etmesi oldu. Bu, daha olgun seyirciyle genç seyircilerin ortak noktası olarak öne çıktı.
Araştırmaya göre ekranda ırksal klişelerin gösterilmesi beğenilmiyor. Yani koyu tenli oyuncuların kötü karakterlerde oynatılması istenmiyor.
Kaynak: halk tv
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.