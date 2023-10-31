31 Eki 2023 - 23:06- Asayiş

Kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

İstanbul Beyoğlu'nda eşini öldüren kişi aynı silahla kendini de vurarak yaşamına son verdi.

Anadolu Ajansı
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Kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti mask

Beyoğlu’nun Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak’ta meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlıklarından ötürü hastanede tedavi gördüğü belirtilen Mehmet B., akşam saatlerinde eve geldi. Kısa bir süre sonra eşi Şerife B’yi silahla vuran Mehmet B., aynı silahla yaşamına son verdi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Şerife B. ile Mehmet B’nin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
# sağlık, polis

31 Eki 2023 - 23:06 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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