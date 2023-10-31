En çok aldatan meslekler açıklandı: Her 5 kişiden biri aldatıyor!

Ekim ayında mesleklerin mensupları incelendi ve eşini en çok aldatan mesleklerin listesi ortaya çıktı. Söz konusu araştırmaya göre, bu mesleklerde çalışan her beş çalışandan biri eşine sadık değil.
Bu sektörlerde iş yerlerinin özellikle aldatma hikayelerine sıkça ev sahipliği yapmasının nedeni, günlük stresten kaçma arzusu olarak açıklandı.
"DÜZENLİ İLİŞKİLER AÇISINDAN VERİMLİ ORTAM"
Uzmanlar iş yerinde insanların kendini en iyi şekilde sergilediğini ve bu düzenli ortamın ilişkiler açısından verimli bir zemin olduğunu belirtti.
Yapılan anketlerde ise fiziksel ilişkilerin yanı sıra duygusal ilişkilerinde yaygın olduğu söylendi, araştırmacılar insanların günlük iş yoğunluğunu anlayan meslektaşlarına ilgi duyduklarını söyledi.
Araştırma sonuçlarına göre ise en çok aldatan meslek grubu satış alanında çalışanlar oldu. Araştırmacılar, "Satış sektöründe çalışan kişiler iş yerinde ilişki yaşadıklarını kabul eden yüzde 14,5'lik çarpıcı bir oranla en çok aldatanlar arasında yer alıyor. Genellikle düzensiz çalışma saatleri ve çok sayıda düzenlenen etkinlik sadakatsizliğin ana üreme alanı olarak ön planda" şeklinde konuştu.
Aldatma konusunda öne çıkan meslek grupları şu şekilde sıralandı:
1. Satış
2. Öğretmen, akademisyen
3. Sağlık hizmeti
4. Taşımacılık ve lojistik
5. Etkinlik yönetimi
6. Mühendislik ve imalat
7. İnşaat
8. Muhasebe, bankacılık ve finans
9. IT
10. Silahlı kuvvetler
Araştırmacılar, "348 katılımcı, bu ilişkinin iş yeri toplantılarında veya kötü şöhretli Noel partisi gibi etkinliklerde geliştiğini kabul etti" dedi.
Çalışmanın katılımcılarından bazıları, partnerlerinin çapkınlık yaptıklarını asla öğrenmediklerini iddia ederken, çoğunluk şımarık kısa mesajlar, banka hesap özetleri, cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanma ile yakalandıklarını söyledi.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.