31 Eki 2023 - 23:12- Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Çorum Şehir Stadı'nda konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti ve bitime 2 maç kala UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.