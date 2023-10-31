31 Eki 2023 - 23:12- Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Çorum Şehir Stadı'nda konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti ve bitime 2 maç kala UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

İhlas Haber Ajansı
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde mask
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg'u konuk etti. Çorum'da oynanan mücadelenin 14. dakikasında Yağmur Uraz'ın pasında Birgül Sadıkoğlu topu filelere gönderdi. Milliler, bu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Grupta 4 maçta 4 galibiyet elde ederek 12 puana ulaşan ay-yıldızlılar, B Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Hakemler: Maral Mirzai Beni, Camila Stendahl, Jilan Taher, Hanna Laajanen (İsveç)
Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Çal (Büşra Kuru dk. 83), Miray Cin, Busem Şeker (Elif Keskin dk. 46), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Arzu Karabulut dk. 69), Birgül Sadıkoğlu (Didem Karagenç dk. 70), İlayda Civelek, Gülbin Hız
Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası
Lüksemburg: Lucie Schlime, Ana Barbosa Abreu, Jessica Becker (Eva Fernandes dk. 46), Emma Kremer, Marta Estevez, Joana Lourenco Magalhaes, Marisa Soares Marques (Leila Schmit dk. 71), Amy Thompson (Anna Miny dk. 83), Caroline Jorge (Julie Marques Abreu dk. 55), Catarina Lavinas (Isabel Albert dk. 71), Kimberley Dos Santos
Gol: Birgül Sadıkoğlu (dk. 14) (Türkiye)
Sarı kartlar: Didem Karagenç (Türkiye)

31 Eki 2023 - 23:12 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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