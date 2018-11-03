Brezilya ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane futbolcularından Alex de Souza, dün geceki derbi esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in ailesine sabır diledi. Alex paylaşımında "Sevgili Koray Şener'in ailesine sabırlar diler mekanının cennet olmasını dilerim. Böyle bir anda yakınlarına dünyalar dolusu kuvvet dilerim. Brezilya'dan dularım Koray ve ailesine" ifadelerini kullandı.
Bugün 09:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:18 TSİ )
Alex, Koray Şener'in ailesine sabır diledi
Brezilya ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane futbolcularından Alex de Souza, dün geceki derbi esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in ailesine sabır diledi.
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Bugün 09:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz