Alex, Koray Şener'in ailesine sabır diledi

Brezilya ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane futbolcularından Alex de Souza, dün geceki derbi esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in ailesine sabır diledi. Alex paylaşımında "Sevgili Koray Şener'in ailesine sabırlar diler mekanının cennet olmasını dilerim. Böyle bir anda yakınlarına dünyalar dolusu kuvvet dilerim. Brezilya'dan dularım Koray ve ailesine" ifadelerini kullandı.

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