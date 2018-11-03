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Bugün 09:30 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 09:33 TSİ )

'AVLU'da şenlik var!

Mimar Yalçın Ergen ve Mehmet Uzuner ortaklığındaki ERG Group tarafından hayata geçirilen ve Kocaeli’nin en prestijli projelerinden biri olarak gösterilen Twinkle Life’ta (ışıltılı hayat), tamamlandı. Eski Türk evlerinin avlularından esinlenilerek tasarlanan Twinkle Life’ta yaşam, düzenlenen muhteşem bir şenlikle başlıyor

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Kocaeli’nin en prestijli projelerinden biri olarak gösterilen Twinkle Life (ışıltılı hayat) tamamlandı. Eski Türk evlerinin avlularından esinlenilerek tasarlanan Twinkle Life, sıcacık ‘sokak’ dokusu ve duvarlarını şiirlerin süslediği binalarıyla konut sektöründe fark yarattı. Mimarlar Odası eski Başkanı Yalçın Ergen ve Mehmet Uzuner’in sahibi olduğu ERG Group Şirketler Topluluğu tarafından hayata geçirilen Tinkle Life’ta yaşam, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir şenlikle başlıyor.

ESKİ VE YENİNİN SENTEZİ

Eski ve yeni mimari ögelerle projelendirilen; geleneksel yaşamdan izlerin günümüzün teknolojik ve sosyal ihtiyaçlarıyla sentezlediği Tinkle Life’ın avluları, 4 Kasım Pazar günü çocuklar ve hep çocuk kalanlar için organize edilen muhteşem bir şenliğe ev sahipliği yapacak. Sitenin ‘sokak’ dokulu nostaljik atmosferinde gerçekleştirilecek şenlikte, her yaştan insanın keyifli bir gün geçirmesi için her şey titizlikle tasarlandı.

DOYASIYA EĞLENCE

Geçmişin eğlenceli oyunlarının, günümüz mimarisinde neşe içinde oynanacağı; çocukluk günlerinin keyifle hatırlanacağı ve herkesin çocuklarıyla birlikte doyasıya eğleneceği bir etkinlik planlayan ERG Group, hazırlıklarını tamamladı. Oyun atölyelerinden animasyon ekibine, kukla gösterisinden sürpriz hediyelere kadar her ayrıntının düşünüldüğü etkinlikte, Türkiye’nin en büyük sihirbazı Sermet Erkin de bir gösteri yapacak.

STANDLAR KURULACAK

Gazeteci – yazar Mevlüt Soysal’ın imza standının da yer alacağı şenlik boyunca, çocuklar kendileri için hazırlanan aktivitelerle eğlenceye doyacak, büyükler ise kurulacak stantları ziyaret ederek birbirinden cazip armağanlar kazanacak. Toyota Plaza Kocaeli Kaya Otomotiv, Welborn Luxury Hotel, Cansu Balık Restaurant, Akademi Hastanesi ve Hayal Kahvesi’nin de stantları ve sürpriz hediyeleriyle yer alacağı şenliğe tüm Kocaeli halkı davetli. 4 Kasım Pazar günü, saat 13.00’te başlayacak etkinlik ve Twinkle Life hakkında daha fazla bilgi için Kullar Yaylacık Mahallesi, Yeliz Sokak Başiskele adresinde bulunan Twinkle Life’ı ziyaret etmek ya da 0544.441 6 441 numaralı telefonu aramak mümkün.

Bugün 09:30 TSİ - Yaşam

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