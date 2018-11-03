Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:34 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:35 TSİ )

Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

05.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında KÖRFEZ MAH.,

05.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında ÇAKIRCAALİ MAH.,

05.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında AKMEŞE CUMHURİYET MAH., AMBARCI MAH., BAĞLICA MAH., GÜVERCİNLİK MAH., YENİCE MAH., ÇAVUŞOĞLU MAH., ÖMERLİ MAH.,

05.11.2018 tarihinde KARAMÜRSEL ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında DUMLUPINAR MAH., EREĞLİ MAH., HALIDERE YALI MAH., KÖRFEZ MAH., MERKEZ MAH., TEPEKÖY MAH., YENİ MAH., YUKARI MAH.,

05.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında ALİKAHYA ATATÜRK MAH., ALİKAHYA FATİH MAH., ALİKAHYA MERKEZ MAH., FEVZİ ÇAKMAK MAH., KARADENİZLİLER MAH., ORHAN MAH.,

05.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında KOCAKAYMAS MAH.,

06.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında SEPETÇİ MAH., ÇAYIRKÖY MAH.,

06.11.2018 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında HİSAREYN MERKEZ MAH., KARAKÖPRÜ MAH., SEPETLİPINAR MAH., YAZLIK MERKEZ MAH., YAZLIK YENİ MAH.,

06.11.2018 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 17:00 ile 18:00 arasında HİSAREYN MERKEZ MAH., KARAKÖPRÜ MAH., SEPETLİPINAR MAH., YAZLIK MERKEZ MAH., YAZLIK YENİ MAH.,

06.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında KEFKEN MAH., KINCILLI MAH., KURTYERİ MAH.,

06.11.2018 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında HİSAREYN MERKEZ MAH., YAZLIK MERKEZ MAH.,

Bugün 09:34 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Yeni sigara paketleri böyle olacak! mask
Yeni sigara paketleri böyle olacak!
Uslanmaz tacizci dede, bu kez TUTUKLANDI! mask
Uslanmaz tacizci dede, bu kez TUTUKLANDI!
Doç. Dr. Orhan Aksoy, hasta kabulüne başladı mask
Doç. Dr. Orhan Aksoy, hasta kabulüne başladı
Tramvay hattı uzatıldı mask
Tramvay hattı uzatıldı
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı! mask
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı!
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak mask
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI! mask
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI!

GALERİ

İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış mask
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti mask
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti
Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti mask
Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR! mask
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR!
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular mask
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı mask
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL