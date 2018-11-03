Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek

05.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında KÖRFEZ MAH.,
05.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında ÇAKIRCAALİ MAH.,
05.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında AKMEŞE CUMHURİYET MAH., AMBARCI MAH., BAĞLICA MAH., GÜVERCİNLİK MAH., YENİCE MAH., ÇAVUŞOĞLU MAH., ÖMERLİ MAH.,
05.11.2018 tarihinde KARAMÜRSEL ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında DUMLUPINAR MAH., EREĞLİ MAH., HALIDERE YALI MAH., KÖRFEZ MAH., MERKEZ MAH., TEPEKÖY MAH., YENİ MAH., YUKARI MAH.,
05.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında ALİKAHYA ATATÜRK MAH., ALİKAHYA FATİH MAH., ALİKAHYA MERKEZ MAH., FEVZİ ÇAKMAK MAH., KARADENİZLİLER MAH., ORHAN MAH.,
05.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında KOCAKAYMAS MAH.,
06.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında SEPETÇİ MAH., ÇAYIRKÖY MAH.,
06.11.2018 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında HİSAREYN MERKEZ MAH., KARAKÖPRÜ MAH., SEPETLİPINAR MAH., YAZLIK MERKEZ MAH., YAZLIK YENİ MAH.,
06.11.2018 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 17:00 ile 18:00 arasında HİSAREYN MERKEZ MAH., KARAKÖPRÜ MAH., SEPETLİPINAR MAH., YAZLIK MERKEZ MAH., YAZLIK YENİ MAH.,
06.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında KEFKEN MAH., KINCILLI MAH., KURTYERİ MAH.,
06.11.2018 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında HİSAREYN MERKEZ MAH., YAZLIK MERKEZ MAH.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz