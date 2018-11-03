AKP'de başvurular 5 Kasım'da başlıyor

AKP'den belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olmak isteyen aday adaylarının başvurularının 5 Kasım Pazartesi günü alınmaya başlayacağını bildiren Çelik, "Belediye başkan adaylıkları müracaatlarının son günü 12 Kasım, belediye ve il genel meclisi müracatının son günü 3 Aralık Pazartesi günüdür." dedi. Mevcut belediye başkanlarından müracaat almayacaklarını dile getiren Çelik, mevcut başkanların devam edip etmeyeceğine Genel Merkez tarafından karar verileceğini kaydetti. Çelik, 8-15 Şubat 2019'da Genel Merkez'de İnceleme ve Onaylama Komisyonunun çalışmalarını yapacağını belirterek, MKYK'nin aldığı karara göre, bütün seçim çevrelerinde adayların tespiti ve sıralamasında "merkez yoklaması" usulünün uygulayacağını söyledi. Cumhur İttifakı'na ilişkin de konuşan Çelik, “Cumhur İttifakı devam ediyor. Sadece yerel seçimlerle ilgili bir formül bulunamamıştır. Herhangi bir siyasi meselede ortak bir tutum üretememek Cumhur İttifakı'nın sona ermesi anlamına gelmiyor" diye konuştu.