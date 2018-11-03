İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi yıllık Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı mart ayında 3 milyon 486 bin 592 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

REKORTMEN ŞARIK TARA

Gelir Vergisi beyannameleri ile 77 milyar 339 milyon 779 bin 509 lira matrah beyan edilirken, beyan edilen bu tutar üzerinden 20 milyar 636 milyon 779 bin 513 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. En fazla Gelir Vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk sırada haziran ayında vefat eden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara yer aldı. Şarık Tara'ya 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirildi.

KOCAELİ'DE TÜPRAŞ

Kocaeli’de en fazla vergi veren kurum Tüpraş oldu. Listenin 12. sırasında yer alan Tüpraş, 463.198.696,74 TL. vergi tahakkuk etti. Listeye giren bir diğer Kocaeli firması ise Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve TİC. A.Ş. oldu. Firma 57.025.529,78 TL vergi tahakkuk etti. İlk 100’de Kocaeli’den başka bir firma yer almadı.