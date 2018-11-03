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Kandıra yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı!

Kandıra yolu Sucuali mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 41 EU 534 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak su kanalına uçtu.

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Kandıra yolu Sucuali mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 41 EU 534 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Takla atan aracın içinde bulunan sürücü Yakup Kaya, araç içerisinde sıkıştı. Çevrede kazayı  görenlerin haber vermesi ile kıs aüsrede olay yerine  itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü  çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilirken, kaza yapan otomobili, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından  çekici ile otoparka çekildi.  Jandarma  kaza ile ilgili soruştuma başlattı.

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