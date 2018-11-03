Kandıra yolu Sucuali mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 41 EU 534 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Takla atan aracın içinde bulunan sürücü Yakup Kaya, araç içerisinde sıkıştı. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi ile kıs aüsrede olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilirken, kaza yapan otomobili, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile otoparka çekildi. Jandarma kaza ile ilgili soruştuma başlattı.
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Kandıra yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı!
Kandıra yolu Sucuali mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 41 EU 534 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak su kanalına uçtu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz