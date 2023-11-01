01 Kas 2023 - 00:02- Spor

AMATÖR LİGTE SONUÇLAR

AMATÖR lig sonuçları şu şekilde:

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AMATÖR LİGTE SONUÇLAR mask

U16N

Çayırova gümüş spor :9
Darica Türkeli G.spor:2
Sağlıkçı yok

U16

G.Sultan Orhan spor: 9
Tavşancıl spor:0

Sağlıkçı Yusuf Kirenli

U 16 K

ÇERKEŞLİ SPOR:2
ÇAYIROVA G.B. SPOR:4

SAGLIKCI:YOK

U16

Çınarlı Spor:4
Hereke gençlik eğitim.1
Sağlık Sami Ayyıldız

U16

Darıca Birlik spor: 1
Gebze spor :4
Sağ: Yok

U16

Körfez iİçesi Birlik Spor :2
Yavuz Spor: 3
Sağlıkçı: Fikret Türk
# Amatör, Futbol

01 Kas 2023 - 00:02 - Spor

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