AMATÖR LİGTE SONUÇLAR

U16N
Çayırova gümüş spor :9
Darica Türkeli G.spor:2
Sağlıkçı yok
U16
G.Sultan Orhan spor: 9
Tavşancıl spor:0
Sağlıkçı Yusuf Kirenli
U 16 K
ÇERKEŞLİ SPOR:2
ÇAYIROVA G.B. SPOR:4
SAGLIKCI:YOK
U16
Çınarlı Spor:4
Hereke gençlik eğitim.1
Sağlık Sami Ayyıldız
U16
Darıca Birlik spor: 1
Gebze spor :4
Sağ: Yok
U16
Körfez iİçesi Birlik Spor :2
Yavuz Spor: 3
Sağlıkçı: Fikret Türk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.