Öğrenci eylemine müdahale eden 5 polis yaralandı

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü önünde toplanan bir grup öğrenci, basın açıklaması yaparak son günlerde meydana gelen öğrenci intiharlarına dikkat çekti. Daha sonra Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu sokağa yürüyen öğrenciler, yurdun kapısına yönelmek istedi Polis ekipleri, güvenlik tedbirleri alarak yolu kapattı. Polislere hakaret eden öğrenciler, barikatı aşmak istedi. Çıkan arbedede 1’i komiser 5 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.Olay sonrası 4 öğrenci yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan, yurtta kalan ve kapıda toplanan öğrencilerle bir süre görüştü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.