01 Kas 2023 - 00:31- Asayiş

Antalya'da deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'da deprem mask

Antalya'da meydana gelen deprem 68.7 km derinlikte gerçekleşti.

Saat 19:56'da 3.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.
# Deprem

01 Kas 2023 - 00:31 - Asayiş

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