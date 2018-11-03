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Koray Şener için taziye mesajları yağıyor

Dün gece Türk Telekom Stadyumunda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastenede vefat eden Koray Şener için futbol dünyası kan ağlıyor. Körfez'de ikamet ettiği öğrenilen ve  Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olduğu bilinen Şener'in ailesi için sosyal medyadan taziye mesajları yağıyor.

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Dün gece Türk Telekom Stadyumunda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastenede vefat eden Koray Şener için futbol dünyası kan ağlıyor. Körfez'de ikamet ettiği öğrenilen ve  Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olduğu bilinen Şener'in ailesi için sosyal medyadan taziye mesajları yağıyor.

Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Ersun Yanal: Gencecik bir canı kaybettik bugün, kelimeler yetersiz... Koray kardeşimizin ailesine ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı dilerim.

KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü: Galatasaray Fenerbahçe futbol karşılaşmasında kalp krizi geçirerek vefat eden Üniversitesi öğrencimiz Koray Şener'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır, Kocaeli Üniversitemize baş sağlığı diliyorum.

Fenerbahçeli Futbolcu Hasan Ali Kaldırım: Futbol sadece bir oyun. Maçlar kazanılır kaybedilir. Biz bugün bunların ötesinde gencecik bir canı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Seni unutmayacağız kardeşim benim.

Beşiktaş Çarşı Grubu: Başınız sağ olsun Fenerbahçe

UltrAslan: 1907 Unifeb Kocaeli Sorumlusu Koray Şener'in fenalaşarak hayatını kaybettiğini üzülerek öğreniyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine ve Fenerbahçe tribününe başsağlığı dileriz.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin: Gönül verdiği renklerin peşinde giderken kalp krizi geçirerek hayata veda eden kardeşime Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun.

Fenerbahçeli futbolcu Jailson: Maç bitişinde bu kötü haberi öğrendim. Çok üzgünüm. Nurlar içinde uyu.

Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Zan: Şampiyonluklar kupalar kazanılır, kaybedilir. Ancak kaybedilen acı bir daha geri gelmez. Hiçbir şey insanın hayatından kıymetli değil. Mekanın cennet olsun.

Milli Basketbolcu Mehmet Okur: Mekanın cennet olsun

Sunay Akın: Ruhun şad olsun güzel kardeşim.

Bugün 10:11 TSİ - Spor

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