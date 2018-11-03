Sıkıntılı Darıca GB, Manisa’yı ağırlıyor

Maçın hakemi Cihan aldın, müsabaka 13.30’da başlayacak. Sarı Yeşilliler on derece sıkıntılı bir ortamda maça çıkıyor.

YÖNETİM KURULU PARA ÖDEYEMİYOR

Darıca G.B. yönetim kurulu üç haftadır ödeme yapmıyor. Bunun sonunda krize giren futbolcular hafta içinde idmanı protesto etti ve çalışmaya çıkmadı. Bu sorunlu ortamda yarınki maça hazırlanan takım Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 13.30’da başlaşacak maçı Bursalı Turizmci hakem Cihan Aydın yönetecek. Bir haftada üçüncü maçına çıkacak olan Darıca, hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında gençlerle sahaya çıkan Karabükspor’u 6-1 yenerek elemişti. Müsabaka darıca 15 Temmuz Şehitleri Stadı’nda oynanacak.