Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:35 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:36 TSİ )

Sıkıntılı Darıca GB, Manisa’yı ağırlıyor

TFF 2.Lig Kırmızı Grup temsilcisi Darıca G.B., yarın Manisa BŞB’yi ağırlıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Maçın hakemi Cihan aldın, müsabaka 13.30’da başlayacak. Sarı Yeşilliler on derece sıkıntılı bir ortamda maça çıkıyor.

YÖNETİM KURULU PARA ÖDEYEMİYOR

Darıca G.B. yönetim kurulu üç haftadır ödeme yapmıyor. Bunun sonunda krize giren futbolcular hafta içinde idmanı protesto etti ve çalışmaya çıkmadı. Bu sorunlu ortamda yarınki maça hazırlanan takım Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 13.30’da başlaşacak maçı Bursalı Turizmci hakem Cihan Aydın yönetecek. Bir haftada üçüncü maçına çıkacak olan Darıca, hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında gençlerle sahaya çıkan Karabükspor’u 6-1 yenerek elemişti. Müsabaka darıca 15 Temmuz Şehitleri Stadı’nda oynanacak.

Bugün 10:35 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Deniz bebek ‘Umut’ oldu mask
Deniz bebek ‘Umut’ oldu
Oktay bereketi mask
Oktay bereketi
Borçları Karabacak ödesin! mask
Borçları Karabacak ödesin!
Milli motosikletçi Razgatlıoğlu kaza geçirdi! mask
Milli motosikletçi Razgatlıoğlu kaza geçirdi!
Kocaeli'nin 12 dev adamı parkeye çıkıyor mask
Kocaeli'nin 12 dev adamı parkeye çıkıyor
Medipol Başakşehir'in konuğu Beşiktaş mask
Medipol Başakşehir'in konuğu Beşiktaş
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı! mask
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı!
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak mask
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI! mask
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI!

GALERİ

İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış mask
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti mask
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti
Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti mask
Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR! mask
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR!
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular mask
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı mask
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL