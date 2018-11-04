Körfez Spor Kulübü, Hekimoğlu Trabzon takımını ağırlayacak. Bu maç saat 13.30’da başlayacak ve körfez Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak. Müsabakayı Ankaralı öğrenci-C Klasmanı hakemi Gürcan Hasova yönetecek. Gruptaki bir diğer Kocaeli temsilcisi Gebzespor ise tire 1922 deplasmanına çıkacak. Bu müsabaka da 13.30’da başlayacak ve maçı Vanlı memur- C Klasmanı hakemi Bayram Başkan yönetecek. Körfez SK son sırada yer alırken, 12. sıradaki Gebzespor hızla düşme hattına iniyor.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:37 TSİ )
Körfez, Trabzon’la içeride Gebze, Tire ile dışarıda
3.Lig 1.Grup temsilcileri bugün sahalara çıkıyor.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz