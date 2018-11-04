Körfez, Trabzon’la içeride Gebze, Tire ile dışarıda

Körfez Spor Kulübü, Hekimoğlu Trabzon takımını ağırlayacak. Bu maç saat 13.30’da başlayacak ve körfez Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak. Müsabakayı Ankaralı öğrenci-C Klasmanı hakemi Gürcan Hasova yönetecek. Gruptaki bir diğer Kocaeli temsilcisi Gebzespor ise tire 1922 deplasmanına çıkacak. Bu müsabaka da 13.30’da başlayacak ve maçı Vanlı memur- C Klasmanı hakemi Bayram Başkan yönetecek. Körfez SK son sırada yer alırken, 12. sıradaki Gebzespor hızla düşme hattına iniyor.