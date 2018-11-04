Gerekeni yap GÖLCÜKSPOR!

Kırmızı Siyahlılar, üst üste ikinci kez evinde maç yapacak. Cizre ile golsüz berabere kalan takım, bugün yine İhsaniye’de bu kez Turgutlu ile üç puan mücadelesine tutuşacak. 13.30’da başlayacak maçı İstanbullu yönetici - C Klasmanı hakemi Erdoğan Özkaya idare edecek. Gölcükspor halen düşme hattında 16. sırada bulunuyor ve 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 de yenilgi aldı.