Gerekeni yap GÖLCÜKSPOR!

Kırmızı Siyahlılar, üst üste ikinci kez evinde maç yapacak. Cizre ile golsüz berabere kalan takım, bugün yine İhsaniye’de bu kez Turgutlu ile üç puan mücadelesine tutuşacak. 13.30’da başlayacak maçı İstanbullu yönetici - C Klasmanı hakemi Erdoğan Özkaya idare edecek. Gölcükspor halen düşme hattında 16. sırada bulunuyor ve 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 de yenilgi aldı.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:38 TSİ )
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3.Lig 3.Grup temsilcilerinden Gölcükspor, bugün 3 puanı artık almak için çıkıyor.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz