Basketbolda yoğun gün

Üçü U14, biri U16 Ligi’ne ait. Maçların tamamı Derince Spor Salonu’nda oynanacak.
Program şöyle:
14.00 U 14-C 23 Nisan SK/B - İzmitspor
15.30 U 14-A İzmit Dsi Spor - 23 Nisan SK/A
17.00 U 14-A Ö.Seymen - Kocaeli Gelişim A
18.30 U 16-C Yenidoğan Serdar - Gebze GB
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz