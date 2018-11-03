Okullar arası spor müsabakaları bu ayın ikinci haftasında başlayacak. Öğretmenevi’nde bir araya gelen il koordinatörleri, Kocaeli’nin okul müsabakalarıyla ilgili planlamasını yaptı. Buna göre 2018-2019 sezonunda şampiyon olan takım sporları ve ferdi branşların minik birincileri grup müsabakalarına gitmeyecek. Bu arada okul müsabakaları ferdi sporlarda kros, takım sporlarında futbolla başlayacak.
Bugün 10:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:42 TSİ )
Öğrenci-sporcular gruplara gitmiyor
Okullar arası spor müsabakaları bu ayın ikinci haftasında başlayacak.
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Bugün 10:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz