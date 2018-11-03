Öğrenci-sporcular gruplara gitmiyor

Okullar arası spor müsabakaları bu ayın ikinci haftasında başlayacak. Öğretmenevi’nde bir araya gelen il koordinatörleri, Kocaeli’nin okul müsabakalarıyla ilgili planlamasını yaptı. Buna göre 2018-2019 sezonunda şampiyon olan takım sporları ve ferdi branşların minik birincileri grup müsabakalarına gitmeyecek. Bu arada okul müsabakaları ferdi sporlarda kros, takım sporlarında futbolla başlayacak.