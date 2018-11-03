Halk arasında Ping Pong olarak tanınan masa tenisi sporcuları, yarın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kupası Masa Tenisi Müsabakaları için Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda bir araya gelecek. Müsabakalar saat 9’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar art arda devam edecek.
Bugün 10:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:43 TSİ )
Masa tenisçiler Atatürk’ü anıyor
Halk arasında Ping Pong olarak tanınan masa tenisi sporcuları, yarın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kupası Masa Tenisi Müsabakaları için Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda bir araya gelecek.
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Bugün 10:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz