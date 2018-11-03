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Masa tenisçiler Atatürk’ü anıyor

Halk arasında Ping Pong olarak tanınan masa tenisi sporcuları, yarın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kupası Masa Tenisi Müsabakaları için Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda bir araya gelecek.

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Halk arasında Ping Pong olarak tanınan masa tenisi sporcuları, yarın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kupası Masa Tenisi Müsabakaları için Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda bir araya gelecek. Müsabakalar saat 9’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar art arda devam edecek.

Bugün 10:41 TSİ - Spor

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