Cumhuriyet Kupası Sualtı Hokeyi müsabakaları, gerçekleşiyor. Sabah 8’de başlayacak müsabakalar, Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek ve 15 yaş altı ile 19 yaş altı kategorilerinde yapılacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:44 TSİ )
Bugün Sualtıcılar Cumhuriyet’i kutluyor
Sualtı hokeyi sporcuları, Cumhuriyet’i bugün kutluyor.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz