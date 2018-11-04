U 16 - U 18 Atletizm Ligi Bölgesel Kros Yarışmaları bugün 10’dan itibaren İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilecek. Kulüplerin kıyasıya mücadelesi sonrasında oluşacak takımlar, Türkiye Şampiyonası’na direkt katılacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:45 TSİ )
Krosçular İzmit’te piste çıkıyor
U 16 - U 18 Atletizm Ligi Bölgesel Kros Yarışmaları bugün 10’dan itibaren İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilecek.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz