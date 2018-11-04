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Bugün 08:30 TSİ- Spor ( G : Dün 10:54 TSİ )

‘Kara Mürsel Alp’ zirveye göz kırpıyor…

Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu maçları bugün oynanıyor.

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Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu maçları bugün oynanıyor. Grupta şampiyonluğa koşan ve hız kesmek istemeyen Karamürsel Alp’in memleketi Karamürselspor, 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bakımda olduğu için sahasında oynayamamasına rağmen, yenilgisiz  olan Sarı Lacivertliler, bugün Cephanelik’te, 3’üncü sırada ve 11 puanda bulunan Bağdatspor ile karşılaşacak. Maç saat 17.00 de başlayacak.

KARAMÜRSEL-BAĞDAT (17.00-CEPHANELİK)

Karamürsel, sahası bakımda olduğu için, ilk yarı tüm maçlarını rakip sahada oynuyor. Cephanelik’teki bugünkü zorlu karşılaşmada Bağdatspor ile kozlarını paylaşacak ekip,  maçı kazanması halinde puanını 17’ye çıkaracak ve liderliği ele geçirecek. Lider İhsaniyespor bu haftayı bay geçiriyor. Bağdatspor, maçı kazanırsa, puanını 14’e çıkaracak, ve Karamürsel ile puanları eşitleyecek.

DERİNCE AŞ-KOCAELİ GÜNEŞ (14.00-M.A.KAĞITÇI)

Son haftalarda maç kazanamayan ve gerçek bir traöedi yaşayan eski 3.Lig ve BAL temsilcisi Derincespor AŞ, hafta arasında Derince Suni Çim sahasında oynadığı maçta da Çınarlıspor’a 2-1 yenildi, 3 puanda kaldı. Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanacak maçta K.Güneşspor ile kapışacak Derince’nin maçı saat 14.00’te başlayacak. Kocaeli Güneşspor, hafta arasında Karamürselspor’a 3-0 yenildi, 10 puanda kaldı.

DİLİSKELESİ NUSRETİYE (15.00-TAVŞANCIL S.GÜN)

5’inci sırada ve 9 puanda olan Diliskelesi ise, son sırada bulunan ve puanlı olmayan Kocaeli Nusretiyespor’u ağırlayacak. Dilovası ilçesi, Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Nusretiyespor, genç bir kadroyla maçlara çıkıyor. Henüz ligde puanı bulunmayan Diliskelesi’nin bu maçı kazanması halinde, Play Off şansı sürecek.

ARSLANBEY GB ÇINARLI (17.00-ARSLANBEY STADI)

Hafta arasında Lider İhsaniyespor ile zorlu maça çıkan Arslanbey, 4-2 mağlup oldu ve 7’inci sırada yer alırken, 7 puanda kaldı. Küme düşme potasında yer alan ve son haftalarda galibiyet alamayan Arslanbey, 6’ıncı sırada 8 puanı bulunan eski BAL takımlarından Çınarlıspor ile zorlu maça çıkacak. Arslanbey Stadı’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.

Bugün 08:30 TSİ - Spor

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