1-A’da lider Hereke direkt süper lig diyor

Play-Off ile uğraşmak istemeyen Körfez Belediye Hereke Yıldız, geçtiğimiz hafta takipçisi Başiskele Belediye’yi deplasmanda yenerek 18 puana ulaşırken, bugün de 5. Sırada yer alan Gölcük İdman Yurdu’nu mağlup edip, arayı açmak istiyor. Takipçisi Menderesspor ise Play-Off kovalayan Çerkeşli ile kapışacak. Arslanbey Organize Sanayi, Başiskele Belediye ile, Kadıköyspor ise Yenimahalle ile kritik maçlara çıkacak.