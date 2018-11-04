Play-Off ile uğraşmak istemeyen Körfez Belediye Hereke Yıldız, geçtiğimiz hafta takipçisi Başiskele Belediye’yi deplasmanda yenerek 18 puana ulaşırken, bugün de 5. Sırada yer alan Gölcük İdman Yurdu’nu mağlup edip, arayı açmak istiyor. Takipçisi Menderesspor ise Play-Off kovalayan Çerkeşli ile kapışacak. Arslanbey Organize Sanayi, Başiskele Belediye ile, Kadıköyspor ise Yenimahalle ile kritik maçlara çıkacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:54 TSİ )
1-A’da lider Hereke direkt süper lig diyor
Play-Off ile uğraşmak istemeyen Körfez Belediye Hereke Yıldız, geçtiğimiz hafta takipçisi Başiskele Belediye’yi deplasmanda yenerek 18 puana ulaşırken, bugün de 5. Sırada yer alan Gölcük İdman Yurdu’nu mağlup edip, arayı açmak istiyor.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz