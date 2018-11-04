1-C’de Damlar, Martı Birlik, Yavuz nefes nefese

1. Küme Futbol Ligi C Grubu’nda nefes kesen bir yarış var. Liderin sık sık değiştiği haftada Yavuzspor zirveden ayrılırken, ardından Derince Birlik de zirveyi bıraktı ve Başiskele Damlar aradan sıyrıldı. Ligde haftanın maçları bugün oynanıyor, Çubuklu Bala ligden ihraç olurken, Yavuzspor bu hafta oynamadan kazanacak ve 13 puana yükselecek.