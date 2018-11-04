1. Küme Futbol Ligi C Grubu’nda nefes kesen bir yarış var. Liderin sık sık değiştiği haftada Yavuzspor zirveden ayrılırken, ardından Derince Birlik de zirveyi bıraktı ve Başiskele Damlar aradan sıyrıldı. Ligde haftanın maçları bugün oynanıyor, Çubuklu Bala ligden ihraç olurken, Yavuzspor bu hafta oynamadan kazanacak ve 13 puana yükselecek.
Bugün 00:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:55 TSİ )
1-C’de Damlar, Martı Birlik, Yavuz nefes nefese
1. Küme Futbol Ligi C Grubu’nda nefes kesen bir yarış var.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 00:30 TSİ - Spor
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz