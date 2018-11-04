Kocaelispor, Cizre deplasmanında!

Kocaelispor sezonun 11. maçını Şırnak’ta Cizrespor ile oynayacak. Gerilimin gölgesinde geçecek olan ve tarafından yoksun mücadele edecek olan Yeşil Siyahlılar Cizre’de galip gelmek için vazgeçmeyecek ve asla pes etmeyecek!Maç saat 13.00’te başlayacak.

EN UZAK DEPLASMAN

Geride bıraktığımız hafta Diyarbekirspor’a deplasmanda 3-0 mağlup olan Kocaelispor üst üste ikinci deplasmanını bugün oynuyor. Yine Doğu’da ter dökecek olan ekibimiz en uzak deplasmanda Şırnak’ta galibiyet arayacak. Tam 1500 kilometre uzaklıktaki Cizre’ye 3 puan için giden ekibimizde Kadir Öge ve Sinan Pektemek sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyecek. Cizre’de ise sarı kart cezalısı savunma oyuncusu Mert Yıldırım forma giyemeyecek.

RIZA İLE BAŞLIYORUZ

Teknik Adam Galip Gündoğdu’nun zorlu maçta Sinan’ın yerine Rıza’ya 11’de şans vermesi bekleniyor. Kalede Volkan, savunmada Fatih, Keten, Kemalcan ve Başak, önlerinde Mesut ve Mert, solda Süleyman, Sağda Hamza, forvete yakın bölgede Sefa ileride de Rıza’nın maç başında sahaya dizileceği bekleniyor. Gökdeniz ve Küçük Kerem’in maç başı veya maç içinde soyundurulacağı düşünülüyor.

KOCAELİSPOR TARAFTARI İNANIYOR

İki takım taraftarları arasında ortam çok gerilmiş ve sosyal medya atışmaları nedeni ile Kocaelispor taraftarına deplasman yasağı getirilmişti. Son antrenman öncesinde taraftarlar Esentepe Stadı’na geldi. Teknik ekip ve futbolculara moral veren 12. adam “Ruhumuzla oradayız” diyerek maçın kendileri için ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

TOKUŞ: FUTBOLUN DOĞRULARINI YANSITACAĞIZ

Cizrespor’un başında Galip Gündoğdu’nun Zeytinburnu’ndan takım arkadaşı, Gölcükspor’un eski teknik adamı ve Kocaelispor’un eski futbolcusu Yusuf Tokuş bulunuyor. Tokuş maç öncesi “Hafta boyunca futbolcularımız ile konuştuk. Futbolcunun işi saha içidir, buradaki yeteneğidir. Biz bunun dışına çıkmayacağız. Kocaelispor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu anlatmaya lüzum yok. Bize yakışan Kocaelispor karşısında futbolun doğrularını yansıtarak mücadele etmek. Bunu da yapacağımıza inanıyorum” dedi.

ÖNE GEÇELİM, İŞİMİZE BAKALIM

Deplasmanlarda kırılgan bir yapıya sahip olan Kocaelispor’un maçta atmosferden etkilenmemesi ve özellikle de geriye düşmemesi çok önemli. Dış sahada Gölcük ve Payas’ı deviren ekibimiz, Halide Edip, Serik ve Diyarbekir’e mağlup oldu. Cizre ekibi ise iç sahada Payas ve Diyarbekir’i yenerken, Serik’e 1-0, Bağcılar’a 2-0 yenildi, Buca ile de 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Manisa’dan B Klasman Hakemi Emre Abar düdük çalacak. Maç saatinde havanın 20 derece ve kapalı olacağı tahmin ediliyor. Erdem ÖVÜÇ

MAÇIN KÜNYESİ

CİZRESPOR KOCAELİSPOR

STAT: Cizre İlçe

HAKEMLER: Emre Abar

HAVA: 20 derece kapalı

CİZRESPOR

Engin Tuna

Safa Yıldırım

Emrah Çalışlar

Ahmet Demir

Emre Yüksektepe

Sayim Çelik

Burak Koçer

Mikail Baydır

Yusuf Kerçin

Ömer Yalçın

Mazlum Öndil

KOCAELİSPOR

Volkan Mert Korkmaz

Fatih Adıgüzel

Ali Keten

Murat Soner Başak

Kemal Can Aydemir

Mesut Özdemir

Mert ya da K. Kerem

Burak Süleyman

Hamza Mutlu

Sefa Narin

Rıza Altıntaş