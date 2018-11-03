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Şener çifti, biricik evlatlarını kaybetmenin acısını yaşıyor

Körfez İlçe Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden, Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener,Gülümser-Rıfat Şener çiftinin biricik evladıydı. Koray'ın ölümü, başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve duyan herkesi büyük bir üzüntüye boğdu.

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Körfez İlçe Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden, Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener,Gülümser-Rıfat Şener çiftinin biricik evladıydı. Koray'ın ölümü, başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve duyan herkesi büyük bir üzüntüye boğdu.

MUHTARDAN TAZİYE

Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, kendi mahallelerinde yaşayan Koray'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "Koray Şener'in genç yaşta vefat etmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Rıfat ve Gülümser Şener çiftinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

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