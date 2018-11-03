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Bugün 11:06 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 11:07 TSİ )

Minik öğrenciler tarihi dokunarak öğrendiler

Kocaeli’de 45 yıldır sahaflık ile uğraşan Şeref Ergül, Ulugazi İlköğretim Okulu’nun 3 A sınıfı öğrencilerini ağırladı. Minik öğrenciler geçmişte büyük önem taşıyan Tarihi kitap, Plak ve Gazeteleri yakından inceleme fırsatı buldu.

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45 YILLIK BİRİKİMİNİ ÇOCUKLARA AKTARDI

Kocaeli’de 45 yıldır Sahaflık yapan Şeref Ergül, kitap, gazete, dergi, pul, kartpostal ve plak biriktiriyor. Elinde 200 Bin kitap, 3 bin plak, binlerce tarihi gazete ve on binlerce pul bulunan Ergül, Ulugazi İlköğretim Okulu’nun 3 A sınıfı öğrencilerini ağırladı. 3 A Sınıfı öğrencileri Tarihi kitap, Plak ve Gazeteleri yakından inceleme fırsatı buldu.

AMAÇ TARİHİ DOKUYU ÇOCUKLARA AŞILAMAK

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Ulugazi İlköğretim Okulu 3 A Sınıf Öğretmeni Nurgül Sucan; “Öğretmen olarak çocuklarımıza verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra onlara kişilik kazandırmak istiyoruz. Paylaşma duygusunu, koruma Duygusunu ve her şeyden önce insana ve tarihine değer verme duygusunu aşılamak istiyoruz. Bu duyguları çocuklarımıza kazandırmak için onları bir Sahaf ile tanıştırmak istedik. Şeref bey Kocaeli’de yaklaşık 45 Yıllık bir sahaf. Bugün bizi burada ağırladığı için ona teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇOCUKLAR GEÇMİŞİ BİLMİYOR

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Çocukların yıllar önce insanların nasıl haberleştiğini bilmediğini ifade eden Sınıf Öğretmeni Sucan; “Çocuklarımız ailelerinin ellerinde telefonu görüyor. Yıllardır ellerinde telefon olduklarını sanıyorlar. Ama öyle olmadığını burada öğrendiler. Eskiden haberleşmek için mektup yazıldığını, O mektuplara pullar yapıştırıldığını ve Pul koleksiyonunun yapıldığını öğrendiler. Kitapların geçmişten günümüze ışık tuttuğunu burada gördüler. Eskiden kalma gazetelerde nasıl haber yapıldığını, Geçmişte anne ve babaların bu gazeteleri okuduklarını öğrendiler. Yani çocuklarımız Geçmişte neler yaşandığını bu tarihi kitaplar arasında öğrendiler” ifadesini kullandı.

ÇOCUKLARIN AYRI ÖNEMİ VAR

Çocukların bende ayrı bir önemi var diyen Sahaf Şeref Ergül; “Özelliklere çocuklara büyük önem veriyorum. Her gelen çocuğa bir kitap hediye ediyorum. Bugün burada 35 öğrencimizi ağırladık. Onlara onların yaşlarında yapmaya başladığım pul koleksiyonlarımı gösterdim. Elimde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım 1938 Yılında basılan gazeteleri gösterdim. Tarihi fotoğraflar, plaklar ve kitaplar. Hepsine hayran kaldılar” dedi.

ÇOCUKLAR KÜTÜPHANE VE SAHAFLARA GÖTÜRÜLMELİ

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Çocuklar okullardaki eğitimin yanı sıra kütüphane ve sahafları gezmeli diyen Ergül; “Çocuklarımız artık her verilen ödevi internetten yapıyor. İnternet kullanılmalı fakat çocuklarımız internetin esiri olmalı. Onlar kitap okumalı. Verilen her ödevi kitaplardan araştırarak yapmalı. Biz burada çocuklara onu öğretmeye çalışıyoruz. Yani Geçmişten günümüze kitaplar aracılığı ile gelen o dokuyu dokunarak çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. Çocuklarımız eline kitaplar çok yakışıyor. Burada en önemli görev idarecilere ve öğretmenlere düşüyor. Öğrenciler eğitimlerinin yanı sıra Kütüphane ve Sahafları gezmeli. Gezecek ki bu çocuklar buradaki kitapların, plakların ve fotoğrafların önemini anlasın” ifadesini kullandı.

Bugün 11:06 TSİ - Eğitim

Muhabir Nuri Akçaharman

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