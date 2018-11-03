Arda Turan, Fenerbahçeliler'in acısını paylaştı

Arda Turan, Galatasaray-Fenerbahçe maçında hayatını kaybeden taraftar Koray Şener için bir paylaşımda bulundu.

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Arda Turan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için bir paylaşımda bulunarak, "Ailesine sevenlerine Fenerbahçe camiasına sabır... Koray Şener kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum..." dedi. Arda'nın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Arda'nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan takipçileri, hayatını kaybeden taraftar için Allah'tan rahmet diledi.

Turan'ın paylaşımı: