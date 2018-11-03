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Koray Şener'in 4 yıl önceki paylaşımı yürek burktu

Dün geceki derbide geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in 4 yıl önce "Kalpten gideceğim, ondan eminim. Bu takıma kalp dayanmaz." şeklindeki paylaşımı yürek burktu.

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Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk oldukları derbi maçını Kocaeli'den izlemeye giden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener, maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

"KALPTEN GİDECEĞİM"

20 yaşındaki genç taraftardan geriye fotoğraflar ve videolar kaldı. Şener'in 4 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kalpten gideceğim ondan eminim bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde paylaşımı ise yürek yaktı.

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