Koray Şener'in 4 yıl önceki paylaşımı yürek burktu

Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk oldukları derbi maçını Kocaeli'den izlemeye giden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener, maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
"KALPTEN GİDECEĞİM"
20 yaşındaki genç taraftardan geriye fotoğraflar ve videolar kaldı. Şener'in 4 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kalpten gideceğim ondan eminim bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde paylaşımı ise yürek yaktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz