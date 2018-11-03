KASKF ‘stratejik’ ortağımızdır

2004 yılından itibaren amatör sporda yaşanan gelişmelerin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, nezaket ziyaretleri nedeniyle Murat Aydın ve yönetimine teşekkür ederken, “Sporda stratejik ortağımız KASKF’dir” dedi. Kocaeli’nin amatör sporda bir marka olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, “Tesisleşme ve sporcu sayısı itibariyle ülkemizin model aldığı bir kent durumuna geldik” açıklamasını yaptı.

“TOPLAM TESİS YATIRIM MALİYETİ 343 MİLYON LİRADIR”

Amatör Sporun yaygınlaşması ve tabana yayılmasında ASKF’nin büyük gayretleri olduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, Murat Aydın ve yönetiminin de büyük özveriyle çalıştıklarını söyleyerek, “Sağlıklı bir toplumun oluşmasında spor yapılma alışkanlığının bir yaşam biçimi olması için bizler büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Yakaladığımız bu başarıyı da tesisleşme de ortaya koyduğumuz atılımla gerçekleştirdik. Bakınız Kocaeli’de toplam tesis yatırım maliyeti 343 milyon liradır. Tesisleşme hamlesi olarak nitelendirdiğimiz bu durum ile her alanda amatör sporu teşvik ettik. Spor okulları ve Anne Şehir modeli gibi birçok başlık altında Kocaeli’ne hizmet ediyoruz, etmeyi de sürdüreceğiz” dedi.

AYDIN, “SPOR KENTİ KOCAELİ MARKASI TESADÜF DEĞİLDİR”

Kocaeli’nde amatör sporun şaha kalkmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Murat Aydın ise şunları söyledi: İbrahim Başkanımızın sporcu kimliğiyle verdiği talimatlar neticesinde Kocaeli’nde yılda yüzlerce spor organizasyonu gerçekleştirilmektedir. Şehrimizin spor dinamizmine katkı sunan bu yaklaşım için İbrahim Karaosmanoğlu’na bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bakınız 2018 yılında; amatör spor kulüplerine Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen nakdi yardımlar 210 bin lira olurken, Malzeme yardımı15 milyon olarak gerçekleşmiştir.

SPOR KENTİ KOCAELİ

Spor Kenti Kocaeli markasının oluşması asla bir tesadüfi durum değildir. Bakınız son olarak Amatör Spor Kulüpleri Ödül Yönetmeliği bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin amatör spor kulüplerine vereceği çok önemli bir katkıdır. Amatör spor için hizmet etmek için yarışan bu ASKF Yönetim Kurulu üyeleri ve Taban birliklerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun büyük desteğini görmektedir.