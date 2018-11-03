Karamürsel Havuzu inşaatı da bitiyor

Karamürsel ilçesi geniş sahil şeridiyle yeşilin ve mavinin buluştuğu ilçeler arasında yer alıyor. Burada zaman zaman çeşitli su sporları aktiviteleri gerçekleştiriliyor. Dalış, yelken ve yüzme sporları Karamürsel’de yapılan su sporlarından sadece birkaç tanesi. Bu branşlarda adından söz ettiren ilçede, yeni yeteneklerin keşfi için hazırlık yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pek çok ilçeye kazandırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzları’ndan birini de Karamürsel de inşa ediyor. Tamamlanma aşamasına gelen tesis, gelecekte yurt içi ve yurt dışında yarışacak yeni isimler yetiştirecek.