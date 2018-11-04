U-12 Ligi sona doğru

Yaklaşık 2.5 ay önce başlayan Kocaeli U-12 Futbol Ligi futbol maçları, dün yoğunlukla devam ederken, bugün de bir çok maç var. A, B, E ve F Grubu’nda 8 maç oynanacak. Bu arada dün, gruplarında ilk sırayı ve şampiyonluğu garantileyen 6 takımın kupaları, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve KASKF yöneticileri tarafından takdim edildi. Bugün oynanacak maçlar ardından ilk sırayı alacak takımların kupaları ise önümüzdeki hafta sahalarda verilecek.
GRUP-MAÇ SAAT STAT
A-.MARMARA-Y.KOCAELİ 11.10 M.KAĞITÇI 2
B-Ç.PLAJYOLU-K.GÜNEŞ 10.00 M.KAĞITÇI 1
B-41 FK-KOCAELİ GENÇ 10.00 M.KAĞITÇI 2
B-ÜÇYOLDOĞU-İZMİT BLD. 11:10 M.KAĞITÇI 1
E-D.DERE-HİSAREYN 11:10 KAVAKLI
E-KIZDERBENT-K.MÜRSEL 12:20 KAVAKLI
E-G.ŞİRİNKÖY-GÖLCÜK G.B 13.30 KAVAKLI
F-SEKA DOĞAN-HARB-İŞ 10.00 KAVAKLI
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz