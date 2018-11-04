U-12 Ligi sona doğru

Yaklaşık 2.5 ay önce başlayan Kocaeli U-12 Futbol Ligi futbol maçları, dün yoğunlukla devam ederken, bugün de bir çok maç var. A, B, E ve F Grubu’nda 8 maç oynanacak. Bu arada dün, gruplarında ilk sırayı ve şampiyonluğu garantileyen 6 takımın kupaları, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve KASKF yöneticileri tarafından takdim edildi. Bugün oynanacak maçlar ardından ilk sırayı alacak takımların kupaları ise önümüzdeki hafta sahalarda verilecek.

GRUP-MAÇ SAAT STAT

A-.MARMARA-Y.KOCAELİ 11.10 M.KAĞITÇI 2

B-Ç.PLAJYOLU-K.GÜNEŞ 10.00 M.KAĞITÇI 1

B-41 FK-KOCAELİ GENÇ 10.00 M.KAĞITÇI 2

B-ÜÇYOLDOĞU-İZMİT BLD. 11:10 M.KAĞITÇI 1

E-D.DERE-HİSAREYN 11:10 KAVAKLI

E-KIZDERBENT-K.MÜRSEL 12:20 KAVAKLI

E-G.ŞİRİNKÖY-GÖLCÜK G.B 13.30 KAVAKLI

F-SEKA DOĞAN-HARB-İŞ 10.00 KAVAKLI