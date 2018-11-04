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Bugün 08:30 TSİ- Spor ( G : Dün 11:37 TSİ )

U-15 Ligi’ni ateş bastı

Kocaeli  U-15 futbol Ligi maçları bol gollü geçiyor.

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Kocaeli  U-15 futbol Ligi maçları bol gollü geçiyor. Bugün 13 statta 10 grupta yer alan toplam 18 maç var.

Program şöyle…

C-İZMİT G.B.-41 FK              12.20       M. KAĞITÇI   

B-SERDAR G.-İZMİT B.        18.00       M. KAĞITÇI    

D-Ç.PLAJY.-İZMİT FK           13.00       A. KALKAVAN

D-SARIMEŞE-YEŞİLOVA     13.00       ARSLANBEY

B-KARTEPE-1937 SEKA      15.00       ARSLANBEY

C-Y.ŞEHİR-ARSLANBEY G. 13.00       CEPHANELİK

D-KOCAELİ GENÇ ÇINARLI  15.00       CEPHANELİK

F-D.DERE-HARB-İŞ               14.00       D.DERE

E-İHSANİYE-G.KARADENİZ  15.00       KAVAKLI

A-SIRRIPAŞA-ÇAMLITEPE    16.30       DERİNCE SUNİ 

D-İLİMTEPE G.-KÖRFEZ G.   16.30       ESENTEPE

B-K.B.H.YILDIZ-B.DERİNCE   12.00       ERKİN AKKAŞ

G-ÇERKEŞLİ-M.FENARİ         13.00       ÇERKEŞLİ

G-G.BEYLİKBAĞI-TRAKYA     13.00       BEYLİKBAĞI

G-M.KENT-TAVŞANCIL           14.30       BEYLİKBAĞI

H-SULTANORHAN-DARICA    16.30       M.OKTAY

H-M.PAŞA-G.DENİZLİKÖYÜ   18.00       M.OKTAY

H-Ç.OVA B.-DİLOVASI B.        13.00       KUŞTEPE

Bugün 08:30 TSİ - Spor

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