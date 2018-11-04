U-15 Ligi’ni ateş bastı

Kocaeli U-15 futbol Ligi maçları bol gollü geçiyor. Bugün 13 statta 10 grupta yer alan toplam 18 maç var.
Program şöyle…
C-İZMİT G.B.-41 FK 12.20 M. KAĞITÇI
B-SERDAR G.-İZMİT B. 18.00 M. KAĞITÇI
D-Ç.PLAJY.-İZMİT FK 13.00 A. KALKAVAN
D-SARIMEŞE-YEŞİLOVA 13.00 ARSLANBEY
B-KARTEPE-1937 SEKA 15.00 ARSLANBEY
C-Y.ŞEHİR-ARSLANBEY G. 13.00 CEPHANELİK
D-KOCAELİ GENÇ ÇINARLI 15.00 CEPHANELİK
F-D.DERE-HARB-İŞ 14.00 D.DERE
E-İHSANİYE-G.KARADENİZ 15.00 KAVAKLI
A-SIRRIPAŞA-ÇAMLITEPE 16.30 DERİNCE SUNİ
D-İLİMTEPE G.-KÖRFEZ G. 16.30 ESENTEPE
B-K.B.H.YILDIZ-B.DERİNCE 12.00 ERKİN AKKAŞ
G-ÇERKEŞLİ-M.FENARİ 13.00 ÇERKEŞLİ
G-G.BEYLİKBAĞI-TRAKYA 13.00 BEYLİKBAĞI
G-M.KENT-TAVŞANCIL 14.30 BEYLİKBAĞI
H-SULTANORHAN-DARICA 16.30 M.OKTAY
H-M.PAŞA-G.DENİZLİKÖYÜ 18.00 M.OKTAY
H-Ç.OVA B.-DİLOVASI B. 13.00 KUŞTEPE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz