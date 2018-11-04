Kocaeli U17 Ligi’nde bugün sadece iki maç oynanacak. Hafta içi de devam eden ligde zirve mücadelesi sürüyor. E Grubu’na ait maçlarda Çamçukur-Tepeköy Defne Değirmendere’de 15.30’da başlayacak maçta, Seka Doğan-Hisareyn Kavaklı’da 17.00’de başlayacak maçta kozlarını paylaşacak.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 11:38 TSİ )
U-17 Ligi’nde 2 maç var
Kocaeli U17 Ligi’nde bugün sadece iki maç oynanacak.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz