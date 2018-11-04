U-17 Ligi’nde 2 maç var

Kocaeli U17 Ligi’nde bugün sadece iki maç oynanacak. Hafta içi de devam eden ligde zirve mücadelesi sürüyor. E Grubu’na ait maçlarda Çamçukur-Tepeköy Defne Değirmendere’de 15.30’da başlayacak maçta, Seka Doğan-Hisareyn Kavaklı’da 17.00’de başlayacak maçta kozlarını paylaşacak.