Filede kadın derbisi

Türkiye 2.Voleybol Ligi’ndeki iki temsilci İhsaniyespor ve İzmit DSİspor, bugün Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda karşı karşıya geliyor. Kadın derbisinin sonucu merakla bekleniyor. İstatistiklere göre İhsaniye daha favori olarak parkeye çıkıyor. Ancak ismi üzerinde, derbi maçının sonucu her an sürprizlere gebe oluyor. Maç 17.00’de başlıyor.