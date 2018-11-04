Türkiye 2.Voleybol Ligi’ndeki iki temsilci İhsaniyespor ve İzmit DSİspor, bugün Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda karşı karşıya geliyor. Kadın derbisinin sonucu merakla bekleniyor. İstatistiklere göre İhsaniye daha favori olarak parkeye çıkıyor. Ancak ismi üzerinde, derbi maçının sonucu her an sürprizlere gebe oluyor. Maç 17.00’de başlıyor.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 11:39 TSİ )
Filede kadın derbisi
Türkiye 2.Voleybol Ligi’ndeki iki temsilci İhsaniyespor ve İzmit DSİspor, bugün Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda karşı karşıya geliyor.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz