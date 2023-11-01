Yeşilova Gençlik Merkezi yükseliyor

‘Spor Kenti Kocaeli’ sloganıyla şehre yeni spor tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporun her alanına desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yeşilova Mahallesinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’nun merhum başkanı Hasan Doğan’ın isminin verildiği spor tesisinin yanına yeni gençlik merkezi inşa ediliyor.
GENÇLİK MERKEZİ
Yeşilova’da bulunan spor tesisine ait olan mevcut yapı yıkılarak yerine 3,5 katlı gençlik merkezi yapılıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin planladığı Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde hummalı bir çalışma devam ediyor. 2,5 kat şeklinde planlanan yapının birinci kat yapı imalatı sürüyor. İkinci katta ise tabliye kalıp, demir donatı montajı devam ediyor.
KULÜP ODALARI
Gençlik merkezi tamamlandığında amatör spor kulüplerinin önemli bir eksiği giderilecek. Yapının zemin katında idari ofis, 8 adet kulüp odası, 4 adet soyunma odası, soyunma odaları içerisinde duş, tuvalet, personel odası, temizlik odası, malzeme odası, yıkama-kurutma odası yer alıyor.
GENÇLER İÇİN FARKLI ALANLAR
Binanın birinci katında fitness salonu, soyunma odası, duş + tuvalet, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 2. katta ise 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit + abdesthane, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı alanı ve ofis, çatı katında ise kütüphane, depo, ofis yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.