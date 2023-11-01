KOTO’dan komitelere özel İŞKUR ve KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Semineri  

25 KOMİTEYE ÖZEL PROGRAM

Üyelerinin destek ve teşviklerden üst düzeyde faydalanması amacıyla bilgilendirme seminerleri düzenleyen KOTO, bu kez komiteler için program yaptı. Oda bünyesinde faaliyet gösteren 25 komitenin başkan ve üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, İŞKUR ve KOSGEB’in destek programları ve katılma şartları detaylarıyla anlatıldı.

‘DESTEK VE TEŞVİKLERDEN FAYDALANIN’ ÇAĞRISI

Seminer öncesi yaptığı konuşmada, KOTO Meslek Komitesi üyelerine kurumun desteklerinden faydalanılması çağrısında bulunan KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer, “KOSGEB olarak, sürekli değişen ve gelişen iş yaşamının zorlu şartları karşısında ivedilikle pozisyon olarak, sizleri iç ve dış pazarlarda desteklemeye devam ediyoruz” dedi. İŞKUR Şube Müdür V. Ayhan Pehlivansoy da güncel teşvik paketlerini paylaşarak, işverenleri kurumla sürekli irtibatlı olmaya davet etti. Konuşmaların akabinde, KOSGEB KOBİ Uzmanı Kübra Eren, İŞKUR Uzmanı Mehmet Akif İbrahimoğlu, detaylı içerikler paylaşarak, komitelerin sorularını yanıtladı.